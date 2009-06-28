Водний патруль МНС врятував на Дніпрі трьох молодих людей

У Києві фахівці столичного Річкового координаційного аварійно-рятувального центру МНС на водних об’єктах на катері «UMS-600» під час патрулювання акваторії пляжів врятували трьох молодих людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на Дніпрі були врятовані двоє 19-річних хлопців та 18-річна дівчина, всі кияни, котрі впали у воду з прогулянкового веслового човна.

Стан їхнього здоров’я постраждалих задовільний, медичної допомоги вони не потребували.