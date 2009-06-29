Колишня дружина Джексона стверджує, що народила дітей не від нього

Колишня дружина Майкла Джексона Дебора Роу (Deborah Rowe) заявила, що знаменитий співак не був біологічним батьком двох своїх старших дітей, повідомляє у понеділок британський таблоїд News of the World.

Після смерті Майкла Джексона залишилися сиротами 12-річний Принц Майкл-молодший, 11-річна Періс Майкл Кетрін, народжені від Дебори Роу, і 7-річний Принц Майкл Другий на прізвисько Бланкит (Ковдра). Молодшу дитину Майкла Джексона виносила невідома сурогатна мати, яку, як стверджується, він ніколи не бачив.

В ексклюзивному інтерв`ю газеті екс-місіс Джексон зізналася, що діти були зачаті від "невідомого донора". Співак "почувався дуже самотнім" після розлучення з Лізою-Марією Преслі і "шалено хотів дітей". За словами Роу, заради здійснення своєї мрії він не тільки одружився з нею, а й виплатив їй значну суму.

"Я одержала за це гроші. Я народила (йому) дітей і більше ніколи їх не побачу", - наводить слова Роу РІА "Новости".

"Король поп-музики" познайомився з Роу, яка працювала асистентом дерматолога, під час чергової пластичної операції. Під час шлюборозлучного процесу Роу відмовилася від батьківських прав.

На думку газети, визнання Роу ставить під запитання безхмарність майбутнього дітей співака. Проте у понеділок також стало відомо, що діти не будуть позбавлені батьківської турботи. В інтерв`ю CNN адвокат сім`ї Лонделл Макміллан (Londell McMillan) повідомив, що мати співака Кетрін Джексон "хоче стати опікуном дітей".

"Місіс Джексон оточила любов`ю дітей Майкла ... Вона - чудова бабуся. Я не можу назвати жодної людини, яка справилася б з цим завданням краще", - сказав Макміллан.

У неділю батько співака Джо Джексон зробив заяву, згідно з якою тільки він і його дружина мають право піклуватися про дітей Майкла, сьомого з десятьох їхніх синів і доньок.