СБУ викрила контрабандну схему з ввезенням престижних іномарок

Закарпатська СБУ викрила контрабандну схему із ввезенням престижних іномарок.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ в Закарпатській області.

Як йдеться в повідомленні, співробітники Управління СБУ в Закарпатській області порушили кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 358, ч.1 ст. 212 Кримінального кодексу України, щодо осіб, які налагодили механізм контрабандного ввезення в Україну престижних автомобілів іноземного виробництва.

Суть контрабандної афери, як повідомляють у прес-службі, полягала у підробленні реальної ціни на автотранспорт в товаро-супровідних документах з метою уникнення сплати в державний бюджет відповідних митних платежів.

Загалом, як встановили працівники СБУ, таким чином зловмисники перемістили через митний кордон України п’ять джипів марки «Тойота», придбаних в автосалонах Австрії. При цьому співробітникам Виноградівської митниці в Закарпатті пред’являлися дані, згідно з якими загальна вартість транспортних засобів складала близько 115 тис. євро (на той період приблизно 725 тис. грн.). За даними експертів, справжня ціна таких автомобілів була майже вдвічі більшою - у гривневому еквіваленті на той момент понад 1 млн. 343 тис. грн.

Внаслідок зазначених злочинних дій до державного бюджету не було сплачені значні кошти, повідомили в прес-службі СБУ. Слідство за даним фактом триває.