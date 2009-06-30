У змаганні зі швидкісного поїдання галушок переміг студент

Студент Полтавського кооперативного університету споживчої кооперації Роман РАДЧЕНКО виборов перше місце на другому Національному чемпіонаті зі швидкісного поїдання галушок. 12 галушок студент з’їв за 1 хвилину 18 секунд.

Як передає кореспондент УНІАН, Р.РАДЧЕНКА за перемогу нагородили можливістю безкоштовно набрати товарів на суму 2,5 тис. гривень у ТРЦ «Конкорд» (організатор свята). Усього у змаганнях взяли участь півсотні учасників, кожному з них видали однакову порцію галушок зі сметаною та пляшку води, результат кожного учасника фіксувався на секундомірі.

Мета свята - сприяти туристичній привабливості міста, адже галушка є символом Полтави.

Нагадаємо, торік 19-річний студент також Полтавського кооперативного університету Геннадій ЧІПКО встановив рекорд України зі швидкості поїдання полтавських галушок - 12 галушок за 52,3 сек.