Мотоцикліст збив інспектора ДАІ

У Севастополі водій мотоцикла «Сузукі» збив інспектора ДАІ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі відділу ДАІ м. Севастополя, вчора о 22.55 25-річний мотоцикліст біля зупинки громадського транспорту не виконав вимоги інспектора ДАІ про зупинку, які подавалися за допомогою жезла, що світиться, і свистка, увімкнув світло фари, різко збільшив швидкість руху і здійснив наїзд на інспектора ДАІ. Після наїзду мотоцикліст намагався втекти з місця події, але виїхав на ліве узбіччя, не впорався з керуванням, перекинувся і був затриманий.

Інспектор ДАІ був доставлений у лікарню з численними травмами.