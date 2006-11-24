У ДТП загинули двоє дорослих і дитина

Вчора о 18.40 поблизу Севастополя водій “Хонди” не впорався з керуванням, в результаті автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з “Жигулями”, що їхали назустріч.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водії обох автомобілів і 15-річний пасажир “Жигулів” від отриманих травм загинули на місці пригоди.