У Києві сталася ДТП за участі шістьох автомобілів

В Подільському районі Києва, на вул. Електриків, внаслідок складних погодних умов сталося зіткнення шести легкових автомобілів.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 особи та 1 особу, у важкому стані госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, всього за добу на території країни зареєстровано 142 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинуло 19 осіб та 160 - травмовано.