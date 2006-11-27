Черновецького привітали Ющенко, Янукович, Мороз і Лужков

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з 55-річчям квітами, які особисто вручив ювіляру в суботу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Крім того, прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відзначив ювіляра Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам’ятного знака. А голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вручив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ Почесну грамоту ВР.

За інформацією прес-служби, до привітань також приєдналися представники дипломатичного корпусу. Зокрема, мер Москви Юрій ЛУЖКОВ одночасно з привітаннями запросив мера столиці України підписати договір про співпрацю між двома столицями.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ святкував свій день народження. Заступники мера Києва в приватному порядку вручили йому подарунки, відзначення ювілею в КМДА не проводилось. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ святкував у родинному колі. Найкращим подарунком до дня народження мер вважає народження третього онука, якого назвали на його честь - Леонідом.