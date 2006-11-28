Довідка для мера

Київський голова вирішив, що кандидати на столичні посади держслужбовців мають надавати довідку від психіатра...

Непогано б “во ізбєжаніє” скористатися новаціями київського мера не тільки щодо керівників жеків та інших державно-комунальних структур, а й насамперед, звичайно, стосовно мерів. Потім – до міських та обласних депутатів. Уявляєте, як будуть довідки підробляти? А якщо й не будуть, усе одно психіатрів не напасешся! Мабуть, доведеться з-за кордону викликати. Чи навіть зробити це обов’язковою умовою. Такий-то і такий всесвітньо відомий знавець людської душі засвідчив...

Це, гадаю, варто застосувати до всіх, хто обирається до Рад усіх рівнів та влад усіх ешелонів. А разом з програмкою, де всілякі обіцянки-цяцянки, – і довідка з печаткою, засвідчена нотаріально: “БАХ! ПРІГОДЄН!”

Хоча, думаю, для наших “ізбранних” і цього замало буде. Треба ще довідку про проходження тесту “ай-к’ю”, на рівень інтелекту тобто. Бо ідіот – це одне, а дебіл – то ж зовсім інша хвороба, мабуть, менш виліковна. А так, якщо літературною мовою володіє, пише без помилок і рахує краще за нинішнього прем’єра, так то вже – ого-го кандидат!

Хоча ні, ще не кандидат. Як же – порядність, чесність, патріотизм? Тут без довідки від спецслужби про проходження тесту на детекторі брехні не обійтися.

Дурня, звісно. Але що робити, якщо нам на дурнів так щастить?

Андрій Кравченя