Довідка для мера
Київський голова вирішив, що кандидати на столичні посади держслужбовців мають надавати довідку від психіатра... Це, гадаю, варто застосувати до всіх, хто обирається до Рад усіх рівнів та влад усіх ешелонів. А разом з програмкою, де всілякі обіцянки-цяцянки, – і довідка з печаткою, засвідчена нотаріально: “БАХ! ПРІГОДЄН!”...
Київський голова вирішив, що кандидати на столичні посади держслужбовців мають надавати довідку від психіатра...
Непогано б “во ізбєжаніє” скористатися новаціями київського мера не тільки щодо керівників жеків та інших державно-комунальних структур, а й насамперед, звичайно, стосовно мерів. Потім – до міських та обласних депутатів. Уявляєте, як будуть довідки підробляти? А якщо й не будуть, усе одно психіатрів не напасешся! Мабуть, доведеться з-за кордону викликати. Чи навіть зробити це обов’язковою умовою. Такий-то і такий всесвітньо відомий знавець людської душі засвідчив...
Це, гадаю, варто застосувати до всіх, хто обирається до Рад усіх рівнів та влад усіх ешелонів. А разом з програмкою, де всілякі обіцянки-цяцянки, – і довідка з печаткою, засвідчена нотаріально: “БАХ! ПРІГОДЄН!”
Хоча, думаю, для наших “ізбранних” і цього замало буде. Треба ще довідку про проходження тесту “ай-к’ю”, на рівень інтелекту тобто. Бо ідіот – це одне, а дебіл – то ж зовсім інша хвороба, мабуть, менш виліковна. А так, якщо літературною мовою володіє, пише без помилок і рахує краще за нинішнього прем’єра, так то вже – ого-го кандидат!
Хоча ні, ще не кандидат. Як же – порядність, чесність, патріотизм? Тут без довідки від спецслужби про проходження тесту на детекторі брехні не обійтися.
Дурня, звісно. Але що робити, якщо нам на дурнів так щастить?
Андрій Кравченя