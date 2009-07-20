"Мотокрос Євронацій" вперше може пройти в Україні

На мототрасі в Чернівцях у вересні відбудеться командний чемпіонат Європи “Мотокрос Євронацій-2009”, у якому візьмуть участь 25 спортсменів з європейських країн. Такого рівня змагання проводяться вперше в Україні та у Східній Європі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації, про підготовку та проведення міжнародних змагань з мотокросу йшлося на першому засіданні організаційного комету під головуванням голови Чернівецької ОДА Володимира КУЛІША.

За словами губернатора Буковини, "така серйозна подія є можливістю показати область з кращого боку на міжнародному рівні та підтримати економіку краю".

За словами організаторів міжнародних змагань, впродовж найближчого місяця належить облаштувати під’їзні шляхи, майданчики для паркування, медичні пункти з усім необхідним обладнанням тощо.

Кваліфікаційно-оціночна комісія, що оцінюватиме якість підготовки до "Мотокросу Євронацій-2009", прибуде на Буковину 21 серпня. До цього часу усі роботи мають бути завершені.