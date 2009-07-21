Історія з «Туалетом №1» на Олімпійському: версія проектанта

Головний архітектор проекту реконструкції національного спортивного комплексу "Олімпійський" Юрій СЕРЬОГІН спростував звинувачення заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА у невиправданих розтратах бюджетних коштів при проектуванні стадіону.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту.

Ю.СЕРЬОГІН, зокрема, прокоментував слова віце-спікера про "успішне освоєння" коштів на підготовку робочого проекту “Туалет №1” вартістю 262 тис.200 євро. "Для фахівця будівельної галузі вартість такого проекту виправдана, адже з повної назви об’єкту "Туалет №1 та ТП № 10\04 кВт" професіоналу зрозуміло, що йдеться про будівлю, в якій будуть розміщені не тільки сучасні туалети, але й потужна трансформаторна підстанція, обладнана вісьмома трансформаторами, необхідними для енергозабезпечення північної частини стадіону”, - зауважив він.

Крім того, за словами архітектора, роботи з підготовки цього проекту виконані не були, тому що сьогодні, на вимогу УЄФА, проект у цій частині змінено, і роботи з будівництва підземних туалетів розпочато безпосередньо під трибунами.

Що стосується іншого проекту "Артезіанська свердловина", який згадував віце-спікер, Ю.СЕРЬОГІН закликав М.ТОМЕНКА не поспішати з висновками щодо завищеної вартості робіт без ознайомлення з проектом. Він звернув увагу, що артезіанська свердловина глибиною 330 м, будівництво якої планувалось на території спорткомплексу задовго до початку реконструкції, проектується з метою резервного водозабезпечення чистою водою не тільки самого стадіону, а й комплексу інших споруд на прилеглих територіях. Серед них, зазначив архітектор, є й олімпійський басейн, будівництво якого передбачено концепцією розвитку НСК "Олімпійський" в майбутньому.

“Треба розуміти, що об’єкт під назвою "Артезіанська свердловина" не лише отвір в землі, через який подається вода. Цей проект включає низку супутніх інженерних споруд та трубопроводів, що подаватимуть воду до спортивних об’єктів НСК "Олімпійський", - додав фахівець.

Між тим, повідомив головний архітектор, за домовленістю між замовником та генпідрядником, наразі будівництво артезіанської свердловини відтерміновано – вона буде перепроектована після уточнення вимог УЄФА щодо розширення зони гостинності.

Ю.СЕРЬОГІН підкреслив, що вартість усіх проектних робіт не виходить за межі коштів, виділених за угодою генеральному проектанту, тому ГМП за ці кошти готова переробляти проект, аби тільки побудувати якісний стадіон класу “Еліт” у точній відповідності до вимог УЄФА, які останнім часом стають все жорсткішими.

"Тож говорити про розтрати та неефективне використання бюджетних коштів у цьому випадку некоректно", - зазначив Ю.СЕРЬОГІН.

Архітектор також запросив М.ТОМЕНКА разом з колегами відвідати НСК "Олімпійський" у будь-який зручний для нього час. "Ми з будівельниками готові надати усю необхідну інформацію та пояснення щодо проекту та складності виконання його в стислі строки", - заявив Ю.СЕРЬОГІН.

Як повідомляв УНІАН, напередодні М.ТОМЕНКО заявив, що парламентська ТСК фактично підтвердила «тіньовий» і корупційний характер прийняття рішень, що стосуються реконструкції НСК “Олімпійський” .

Найцинічнішим, за його словами, є той факт, що 19 грудня 2008 року була підписна додаткова угода, яка передбачала проведення робіт і освоєння коштів до 25 грудня 2008 року. “Серед успішного освоєння коштів - підготовка робочого проекту “Туалет №1” вартістю 262 тис. 200 євро, підготовка робочого проекту “Артезіанська свердловина” понад 393 тис. євро”, - сказав віце-спікер.