Яхтсмен врятував чотирьох рибалок з потонулої мотофелюги

20 липня в акваторії Чорного моря в районі острова Тендра 25-річний капітан яхти «Dara», житель міста Миколаїва, врятував 4-х рибалок, яких віднесло у відкрите море. Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Миколаївській області.

Капітан розповів, що він з друзями прогулювався на яхті, коли побачив у воді людей, які тримались на поверхні без будь яких плавзасобів або рятувальних жилетів. Після того, як потерпілих підняли на борт, з‘ясувалося, що це рибалки з міста Очаків Миколаївської області. Вони повідомили, що їхня мотофелюга затонула біля так званої «Одеської банки», це близько 20-ти км від місця, де їх знайшли.

Як повідомив начальник Головного управління МНС України в Миколаївській області Микола ПОСТУПАЛЬСЬКИЙ, рибалки-відчайдухи спромоглися без рятувальних жилетів протриматися 5 годин на поверхні, доки течія виносила їх у відкрите море.

Потерпілі були доставлені до порту міста Очаків. Причини, через які затонула мотофелюга, встановлюються.