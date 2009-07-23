У Києві шукають місце для найбільшого прапора

Керівництво Києва розглядає можливість встановлення найбільшого державного прапора України в одному з трьох місць столиці: на Європейській площі, у Маріїнському парку та біля будівлі МЗС.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

«На виконання доручення Президента про створення у Києві площі Державного прапора, де кияни та гості столиці могли б відзначати усі загальнодержавні свята, ми розглянули можливі місця розташування такого об’єкту. За нашими підрахунками, оптимальними варіантами будівництва площі можуть стати Європейська площа, Маріїнський парк або територія поблизу будівлі Міністерства закордонних справ», – поінформував А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він зазначив, що остаточні розміри площі, вежі (або флагштоку) і прапора будуть відомі після здійснення фахівцями відповідних розрахунків.

«Але можу сказати напевно, що довжина вежі, на якій встановлять прапор, не перевищуватиме довжину дзвіниці Києво-Печерської Лаври, тобто не буде вищою за 90 метрів», – зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, передбачено, що новобудову буде видно з будь-якого куточка столиці.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня А.ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що у Києві планують відкрити площу, на якій буде встановлено державний прапор величезних розмірів. Там передбачається відзначати державні, міські та інші свята та події, зокрема, День прапора.

Для прикладу А.ГОЛУБЧЕНКО навів площу Державного прапора в Азербайджані, де вага прапора становить майже 5 тонн, а висота щогли - 125 м.

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, такий масштабний задум до цьогорічного свята Прапора України не вдасться реалізувати, але він сподівається, що його буде встановлено до 20-ї річниці Незалежності України.