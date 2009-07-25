Прем'єр Литви відвідає Польщу на велосипеді

Прем`єр-міністр Литви Андріус КУБІЛЮС відвідає Польщу на велосипеді, повідомляє Польське радіо.

Голова уряду Литви з дружиною і групою супроводу із 40 осіб приїдуть у понеділок на велосипедах в Сейни і Пуньськ (район Сувалок на північному сході Польщі).

За даними Польського радіо, візит матиме, швидше, туристичний характер. При цьому А.КУБІЛЮС планує відвідати консульство Литви в Сейнах. Влада Пуньська вже запрошують місцевих жителів приєднатися до прем`єра Литви і супроводжувати його під час велопробігу Польщею.