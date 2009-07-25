ДАІ спростила порядок реєстрації тимчасових талонів

Департамент Державтоінспекції МВС України прийняв рішення про спрощення порядку оформлення в реєстраційних підрозділах ДАІ тимчасових реєстраційних талонів на право керування транспортними засобами за заявами власників та зменшення вартості зазначених операцій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС, рішення прийнято у зв`язку із внесенням змін до чинних нормативно-правових актів, що стосуються порядку оформлення документів на право експлуатації транспортних засобів, та з урахуванням звернень громадян.

Відтепер вартість отримання вказаного талона не перевищує 75 грн., включаючи безпосередньо вартість талона, послуги за огляд транспортного засобу (11 грн.) та оформлення реєстраційних документів (15 грн.). При цьому експертне дослідження транспортних засобів проводиться лише у випадках встановлення явних ознак зміни, знищення або фальсифікації ідентифікаційних номерів агрегатів.

Зазначені вимоги доведені до працівників усіх підпорядкованих підрозділів.