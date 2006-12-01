Україна лідирує у Європі за темпами поширення ВІЛ-інфекції

Сьогодні - Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

Цей день відзначають з 1988 року за ініціативою Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я.

Жертвами захворювання стали вже 25 мільйонів осіб. Близько 40 мільйонів є зараженими ВІЛ.

Україна серед країн Європи та Центральної Азії залишається одним із лідерів за темпами поширення ВІЛ-інфекції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу та Всесвітньої організації охорони здоров’я, на Росію та Україну припадає 90% всіх випадків ВІЛ-інфекцій у Східній Європі та Центральній Азії.

З 2000 року щорічна кількість встановлених діагнозів ВІЛ в Україні подвоїлася. Зокрема, у 2005 році було зареєстровано 13 тисяч 786 нових випадків. За даними Міністерства охорони здоров’я України, загальна кількість ВІЛ-позитивних осіб в нашій країні становить 97 тисяч осіб. Оскільки в цю цифру включені лише ті з інфікованих, котрі пройшли тестування в державних медичних закладах, справжня кількість людей, які живуть з ВІЛ, більша і, за оцінками фахівців, коливається в межах 250-680 тисяч осіб станом на кінець 2005 року.

За даними МОЗ України, більше 45% нових ВІЛ-інфекцій, зареєстрованих у першій половині 2006 року, припало на споживачів ін’єкційних наркотичних препаратів. Кількість ВІЛ-інфікованих серед наркоманів коливається з 10% в Сумах до 66% в Миколаєві. Як показали результати щорічного епідемнагляду, у Києві 49% споживачів ін’єкційних наркотиків і 8% працівниць секс-бізнесу інфіковані ВІЛ. В інших містах поширеність ВІЛ серед залучених до сфери секс-послуг значно вища: ВІЛ-інфікованою виявилася кожна четверта (25-29%) працівниця секс-бізнесу в Полтаві, Одесі, Луцьку та Донецьку і кожна третя (32%) – в Миколаєві.

За даними Українського центру СНІДу, із 8058 нових випадків ВІЛ-інфекцій, зареєстрованих в першій половині 2006 року, 41% становили жінки, більшість із яких були на піку репродуктивного віку.

Крім того, поширеність ВІЛ серед вагітних жінок в Україні є однією із найвищих у Європі: цей показник становив 0,31% від загальної кількості вагітних всередині 2006 року, порівняно із 0,002% у 1995 році. Найбільше ВІЛ-інфікованих серед вагітних у Чернігівській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях (більше 0,8%). За інформацією МОЗ України, за перше півріччя 2006 року в Україні ВІЛ-інфіковані жінки народили 1320 дітей.