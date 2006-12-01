На відкритті ресторану «Космопорт» шеф-кухар пригостить стравою ХХII століття

1.12.2006 о 20:00 в Центрі Сімейного Дозвілля «Дивосвіт» відбудеться відкриття тематичного ресторану «Космопорт»

На відкритті будуть представлені дивовижні «космобокси», космічні коктейлі і страва ХХII століття від шеф-кухаря.

Ресторан унікальний насамперед тим, що в його меню, вперше в Україні, представлена справжня їжа космонавтів! Інтер`єр ресторану – це космічний порт ХХII століття, в якому відчуваєш себе мандрівником далекого майбутнього.

Акредитація за телефонами:

8(067) 4775938

8(039) 4919360 РR-менеджер Центру Сімейного Дозвілля «Дивосвіт» Ірина Вратарева.