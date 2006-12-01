У Донецьку пройшла акція солідарності з ВІЛ-позитивними людьми

В Донецьку у Всесвітній День солідарності з ВІЛ-позитивними людьми пройшла акція на їх підтримку.

В акції взяли участь представники обласного відділення товариства Червоного хреста, добродійного фонду "Карітас", а також "Міжнародної Допомоги і Розвитку IRD", а також волонтери.

Учасники акції із запаленими свічками в руках пройшли вулицею Артема до площі Леніна, де виклали червоними свічками рожеву стрічку - символ солідарності з ВІЛ-позитивними людьми.

Крім того, на площі було встановлено намет Червоного хреста, в якому жителям міста роздавали інформаційні матеріали. Також на площі проходив збір пожертвувань на підтримку ВІЛ-позитивних дітей.

Як повідомила голова Донецької обласної організації товариства Червоного хреста Людмила АВСЯНКІНА, акція покликана підтримати ВІЛ-позитивних людей, а також нагадати суспільству про їх проблеми.

"Ми допомагаємо ВІЛ-позитивним, і діточкам ВІЛ-позитивним, які перебувають у спеціалізованому Будинку дитини, а також малозабезпеченим родинам, у яких ВІЛ-позитивний статус", - сказала Л.АВСЯНКІНА.