20 років трагедії перед Київським поштамтом (фото)

2 серпня 1989 р. о 16 годині 20 хвилин стався обвал портика перед входом до будинку київського Головпоштамту. Першою підсіклася крайня ліва колона і потягла за собою решту конструкції.

Незважаючи на те, що була велика ймовірність подальших падінь, першими розбирати руїни кинулися перехожі та воїни-десантники, які збиралися на Хрещатику святкувати День Повітряно-десантних військ.

У результаті трагедії загинули 11 осіб: двоє москвичів-молодят, один житель Нового Оскола, троє - з Південно-Сахалінська і п`ятеро киян.

Фото УНІАН