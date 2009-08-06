Найбагатші жінки шоу-бізнесу

Журнал Forbes підрахував доходи найбільш високооплачуваних жінок, які заробляють в царині кінематографу або шоу-індустрії.

П`ятнадцять найдорожчих пані за останній рік (з червня 2008 року по червень 2009 року) заробили 920 мільйонів доларів.

На вершині рейтингу стоїть королева ток-шоу 55-річна Опра Вінфрі, яка за рік поповнила свій бюджет на 275 мільйонів доларів. Слідом за нею розмістилася Мадонна, заробивши 110 мільйонів доларів, замикає "трійку" канадська співачка Селін Діон, що одержала 100 мільйонів доларів.

Друга трійка: Бейонсе Ноулз (87 млн.) - виконавиця в стилі R&B, музичний продюсер, актриса, танцівниця і модний дизайнер; Стефані Майєр (50 млн.) - письменниця, що має шалений успіх у підліткової аудиторії; Джудіт Шейндлін (суддя Джуді) з 45 млн. - суддя і адвокат, веде шоу про правові колізії американських сімей.

На 7-9 місці: співачка Брітні Спірс (35 млн.), Елен ДеДженерес (35 млн.) - комедіантка і телеведуча, володарка 11 премій «Еммі» за «Шоу Елен ДеДженерес», Тайра Бенкс (30 млн.) - супермодель і телеведуча.

І тільки потім ідуть актриси Голлівуду, серед яких більше за всіх заробили Анджеліна Джолі, Сара Джессіка Паркер, Дженніфер Еністон і Меріл Стріп, які з своїми (відповідно) 27, 27, 25 і 24 мільйонами доларів в цьому рейтингу займають 10-е, 11-е, 12-е і 15-е місця. Поряд з ними супермодель Жізель Бюндхен (25 млн.) - 13-а.

Наймолодша фигурантка рейтингу - 16-річна актриса і співачка Майлі Сайрус, яка за участь в серіалі "Ханна Монтана" і випуск однойменного альбому заробила 25 мільйонів доларів (14-й рядок).