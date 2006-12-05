10 осіб загинули на пожежах

За минулу добу в Україні було зареєстровано 122 пожежі, у тому числі у житловому секторі 90 пожеж, на яких виявлено тіла 10 загиблих.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, крім цього, виникло 3 пожежі на підприємствах та 7 - на транспорті. Вогнем знищено 33 будівлі, 9 одиниць автотракторної техніки та 3,7 тонни кормів.

Орієнтовні збитки від пожеж становлять 1 млн. 69 тис. грн., з яких 393,1 тис. грн. - прямі.