На Львівщині перекинувся пасажирський автобус

Сьогодні близько 8.00 у Львівській області на автотрасі “Львів-Мостиська” потрапив у аварію рейсовий пасажирський автобус, який слідував зі Львова до села Циків.

Як повідомив УНІАН інспектор прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Віталій ТУРОВЦЕВ, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус злетів у кювет і перекинувся.

На місце аварії оперативно прибули працівники аварійно-рятувальної служби. Вони звільнили людей із салону, оскільки автобус упав на правий бік, де знаходяться виходи. Усі 12 пасажирів та водій з травмами госпіталізовані до лікарні. Жертв немає. За фактом ДТП проводиться розслідування.