Пам'ятник Хлєстакову відкрили в Миргороді

Інші герої "Ревізора" з`являться слідом

У Миргороді на центральній набережній біля пам`ятника Миколі Гоголю відкрили пам`ятник герою "Ревізора" Івану Хлєстакову Як передає кореспондент УНІАН, мер Миргорода Олександр ПАУТОВ повідомив журналістам, що автором пам`ятника виступив скульптор Дмитро КОРШУНОВ. Скульптура виготовлена з бронзи. Вартість пам`ятника - 50 тис. грн. За даними О.ПАУТОВА, в Миргороді планується встановити скульптури й інших героїв "Ревізора". Вони покликані стати своєрідною візитною карткою Миргорода.

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