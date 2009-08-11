Пам'ятник Хлєстакову відкрили в Миргороді
20:57, 11 серпня 2009Разное
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Інші герої "Ревізора" з`являться слідом
У Миргороді на центральній набережній біля пам`ятника Миколі Гоголю відкрили пам`ятник герою "Ревізора" Івану Хлєстакову
Як передає кореспондент УНІАН, мер Миргорода Олександр ПАУТОВ повідомив журналістам, що автором пам`ятника виступив скульптор Дмитро КОРШУНОВ. Скульптура виготовлена з бронзи. Вартість пам`ятника - 50 тис. грн.
За даними О.ПАУТОВА, в Миргороді планується встановити скульптури й інших героїв "Ревізора". Вони покликані стати своєрідною візитною карткою Миргорода.
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