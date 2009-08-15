Затонулу в Дніпрі козацьку чайку «Спас» підняли з води

Корму козацької чайки "Спас", що затонула в Дніпрі біля Херсона, за допомогою спеціального крана підняли над поверхнею річки для огляду і ремонту.

Про це повідомив УНІАН начальник обласного центру фізкультури і спорту інвалідів "Інваспорт" Управління сім`ї, молоді і спорту Херсонської облдержадміністрації Іван МІЩЕНКО.

За його словами, судно було підняте на канатах 14 серпня приблизно о 18.00. Для підйому були задіяні водолази, які закріпили спеціальні троси під корпусом чайки. Проблема підйому була через можливість повторного витоку дизельного пального з моторного відсіку в затопленій частині судна. Утім, під час підйому забруднення акваторії не сталося.

Після огляду судна команда «Спаса», яка вже частково прибула до Херсона, планує розпочати ремонт і відновити морехідні якості чайки.

Підйом чайки здійснювався за рахунок власників судна. Технічну допомогу в порятунку «Спаса» надали фахівці Херсонського морського торгового порту.

Як повідомляв УНІАН, уночі 12 серпня козацька чайка «Спас» затонула напроти Херсона в одному із затонів Дніпра в районі водної бази Херсонського обласного центру «Інваспорт». Під час затоплення на поверхні води утворилася 40-метрова пляма нафтопродуктів, яку було ліквідовано працівниками Херсонського морського торгового порту за допомогою спеціальних сорбентів і бонних загород. Загрози екологічній безпеці річки немає.

«Спас» – двадцятиметровий корабель (козацька чайка), його побудували козаки з товариства "Кош" у Львові у 1990-1992 рр. під час морських круїзів судно відвідало Іспанію, Францію, Англію і Голландію.

На стоянці в акваторії Дніпра біля Херсона судно перебувало з жовтня 2008 року.