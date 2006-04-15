Як повернути втрачене обличчя

Китайські доктори провели другу в світі операцію з пересадки обличчя, повідомило інформаційне агентство Сіньхуа.

Під час 14-годинної операції 30-річному пацієнту, який постраждав у 2004 році від нападу ведмедя, пересадили дві третини обличчя.

"Операція була ще складнішою, ніж перша, проведена у Франції в листопаді минулого року", - сказав заступник директора відділення пластичної хірургії лікарні в місті Сіань провінції Шеньсі ХАНЬ Янь.

Пластичні хірурги Франції провели першу в світі операцію з трансплантації обличчя Ізабель ДІНУАР, якій собака відкусив ніс і губи.

Китайському пацієнту пересадили щоку, верхню губу, ніс і брову від одного донора.

Пацієнт перебуває на шляху відновлення, але знадобитися ще шість місяців, щоб відновилася чутливість лицьових нервів. Йому доведеться ще подолати психологічні і етичні проблеми.

У грудні лікарня успішно провела подібну операцію на кролику, передає Рейтер.