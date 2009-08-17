На Київщині у будівельному вагончику живцем згоріли двоє людей
11:28, 17 серпня 2009Разное
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Пожежа у селищі Гостомель
Цієї ночі у селищі Гостомель Києво-Святошинського району Київської області, на території призупиненого будівництва житлового будинку, в будівельному вагончику виникла пожежа, внаслідок якої загинули 2 людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа була ліквідована відділенням Державної пожежної охорони МНС. Її причина встановлюється. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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