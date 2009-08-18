Гудзенко: уряд змушує Україну жебракувати в Білорусі

Сільське господарство вимирає, цукрова галузь – перша ластівка. Про це заявив член Президії Політради Української селянської демократичної партії Віталій Гудзенко.

«Як свідчить статистика, до 1991 року бурякоцукрове виробництво України було представлене 192 цукровими і п`ятьма цукрорафінадними заводами, сім`ю тисячами великих бурякосійних господарств. У галузі працювали понад 1,5 мільйона робітників. За обсягами виробництва бурякового цукру Україна до 1990 року займала перше місце в світі. Галузь забезпечувала до 13% надходжень до держбюджету України», - повідомив Віталій Гудзенко.

«Проте сьогодні галузь у занепаді. Я, як людина, яка працює на селі, знаю це не за статистикою. У 2002 році в нашій країні працювало біля 100 цукропереробних заводів. У 2008 році їх залишилося лише 70», - наголосив член Президії Політради УСелДП.

На думку Віталія Гудзенка, криза цукрової галузі частково пов’язана з загально економічними процесами.

«Подорожчання нафти і, як наслідок, продуктів її переробки боляче вдарило по бурякоцукровій промисловості. Дорого коштує сучасна техніка, мінеральні добрива, хімічні засоби захисту рослин, паливно-мастильні матеріали. А для вирощування буряку, з розрахунку на гектар, цього потрібно у декілька разів більше, ніж, наприклад, пшениці», - зазначив він.

На переконання Віталія Гудзенка, в цих умовах виробники цукрового буряку як ніколи потребують державної підтримки у вигляді дотацій на посіви цієї культури.

«Якщо такі заходи не будуть задіяні, дефіциту цукру не уникнути. І тоді ми опинимося у абсурдній ситуації - країна, яка колись була головним експортером цукру в світі, буде змушена купувати його за кордоном», – підкреслює член Президії Подітради УСелДП.

«Вже сьогодні Уряд веде ганебні переговори з Білоруссю про закупівлю 50 тисяч тонн цукру. Ганебні для нас, тому що в Білорусі цукрова галузь не тільки підтримується, а й всебічно розвивається державою. А Україну – колишнього світового лідера цукрового виробництва – змушують жебракувати через доведення до занепаду власного сільського господарства», - наголосив Віталій Гудзенко.