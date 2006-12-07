Троє дітей отруїлися побутовим газом

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 5 грудня в обласну лікарню "Охматдит" м.Львів з ознаками отруєння побутовим газом, у тяжкому стані госпіталізовано троє дітей (1989, 1992 та 1997 р.н.).

За попередньою інформацією, діти отруїлися побутовим газом через негерметичність газової колонки. В квартирі, де проживають діти, перекрито газопостачання та планується провести обстеження вентиляції та димоходів відповідними службами.

Станом на сьогоднішній ранок стан дітей покращився.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.