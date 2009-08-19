У зіткненні легкового автомобіля з трактором загинуло троє осіб
17:27, 19 серпня 2009Разное
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Повідомлення з Волинської області
У Волинській області внаслідок зіткнення легкового автомобіля з трактором загинуло троє молодих чоловіків.
Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України у Волинській області, вночі на автодорозі у селі Коцури Любомльського району 29-річний водій автомобіля „Фольксваген Т-4” не витримав безпечну швидкість руху та дистанцію, внаслідок чого скоїв зіткнення з трактором. Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля та двоє пасажирів, молоді чоловіки віком 18 та 25 років, отримали смертельні травми. Водія трактора госпіталізовано.
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