У зіткненні легкового автомобіля з трактором загинуло троє осіб

У Волинській області внаслідок зіткнення легкового автомобіля з трактором загинуло троє молодих чоловіків.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України у Волинській області, вночі на автодорозі у селі Коцури Любомльського району 29-річний водій автомобіля „Фольксваген Т-4” не витримав безпечну швидкість руху та дистанцію, внаслідок чого скоїв зіткнення з трактором. Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля та двоє пасажирів, молоді чоловіки віком 18 та 25 років, отримали смертельні травми. Водія трактора госпіталізовано.