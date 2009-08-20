Тимошенко: стадіон стоятиме як огірочок

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не сумнівається, що стадіон у Львові до чемпіонату Європи з футболу 2012 року буде побудовано вчасно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу у Львові.

«Уряд вчасно профінансував, будівельна компанія будує на повну потужність. До Євро-2012 стадіон стоятиме, як огірочок, все буде добре», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона сказала, що задоволена ходом будівництва у Львові аеропорту і стадіону.