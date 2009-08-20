Тимошенко: стадіон стоятиме як огірочок
17:25, 20 серпня 2009Разное
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Прем`єр перебуває у Львові
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не сумнівається, що стадіон у Львові до чемпіонату Європи з футболу 2012 року буде побудовано вчасно.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу у Львові.
«Уряд вчасно профінансував, будівельна компанія будує на повну потужність. До Євро-2012 стадіон стоятиме, як огірочок, все буде добре», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона сказала, що задоволена ходом будівництва у Львові аеропорту і стадіону.
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