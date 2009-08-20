Південна залізниця вводить послугу "Доставка квитків у поїзд"

З метою розширення переліку послуг для пасажирів пасажирська служба Південної залізниці (ПЗ) вводить послугу "Доставка квитків у поїзд".

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби ПЗ Василь МЕЛЬНИК.

За його словами, це нововведення розробили фахівці інформаційно-обчислювального центру. На офіційному сайті Південної залізниці пасажир вибирає необхідні йому номер поїзду, вагон і місце, потім сплачує повну вартість проїзного документа і послугу за доставку через Інтернет, використовуючи електронну банківську картку. Для отримання квитка під час посадки на поїзд пасажир пред`являє провідникові паспорт, серію і номер якого він вказав при оформленні послуги "Доставка квитків у поїзд".

На етапі впровадження цієї послуги вибрані швидкісні потяги N 161/162 і 163/164 сполученням Харків–Київ.