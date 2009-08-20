Кабмін віддаватиме багатодітним сім'ям і дитбудинкам конфісковані автомобілі
20:18, 20 серпня 2009Разное
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Про це повідомила прем`єр-міністр
Уряд України планує ухвалити рішення про передачу більш як 1,5 тисяч автомобілів, конфіскованих за перевезення контрабанди, багатодітним сім`ям і дитячим будинкам.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Львові повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.
Сьогодні ж під час своєї поїздки до Львова вона вручила ключі від конфіскованих автомобілів «Рено» і «Тойота» двом багатодітним сім`ям.
Як повідомляв УНІАН, на засіданні 19 серпня Кабмін ухвалив рішення про передачу 133 автомобілів дитбудинкам, багатодітним сім`ям і сільським дільничним міліціонерам.
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