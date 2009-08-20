Кабмін віддаватиме багатодітним сім'ям і дитбудинкам конфісковані автомобілі

Уряд України планує ухвалити рішення про передачу більш як 1,5 тисяч автомобілів, конфіскованих за перевезення контрабанди, багатодітним сім`ям і дитячим будинкам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Львові повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Сьогодні ж під час своєї поїздки до Львова вона вручила ключі від конфіскованих автомобілів «Рено» і «Тойота» двом багатодітним сім`ям.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні 19 серпня Кабмін ухвалив рішення про передачу 133 автомобілів дитбудинкам, багатодітним сім`ям і сільським дільничним міліціонерам.