Конкурс української лайки готується в Донецьку біля пам'ятника Пушкіну

У Донецьку активісти обласного відділення Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Демократичний Альянс» проведуть конкурс «Облай мене патріотично! Облай мене українською».

Як повідомила УНІАН представник організації Олена МАТВІЙЧУК, конкурс пройде в День Незалежності України 24 серпня біля пам`ятника Пушкіну в центрі Донецька.

За словами О.МАТВІЙЧУК, конкурс буде словесною дуеллю «у форматі хіп-хоп баттлів». Учасникам конкурсу роздадуть спеціальні словнички з українськими лайками, а також уривками з класичної української літератури, що містять колоритні національні лайки. Користуючись такими «шпаргалками», учасники конкурсу повинні будуть пригадати якомога більше українських лайок. Переможе той з дуелянтів, чий словарний запас матиме більше українських лайок.

«Правила конкурсу дозволяють не лише використовувати вміст словників, а й проявити особисту ерудицію», – відзначила О.МАТВІЙЧУК. При цьому вона акцентувала, що за вживання ненормативної лексики учасники конкурсу будуть негайно дискваліфіковані.

«Метою цього заходу є ознайомлення жителів Донецька з українською культурою лайок і підвищення патріотичних почуттів у молоді», - відзначила О.МАТВІЙЧУК.

Вона також уточнила, що вибір місця акції біля пам`ятника Пушкіну не має з творчістю великого російського поета нічого спільного. «Просто біля пам`ятника є невелика сцена, на якій зручно проводити подібні заходи», - зазначила О.МАТВІЙЧУК.