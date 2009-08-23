У італійця величезний джекпот

Італієць виграв найбільший в Європі джекпот. Сума виграшу склала 149,9 млн. євро, передає Associated Press. Повідомляється, що власник щасливого квитка є жителем Тоскани, його ім`я не називають.

Такий виграш утворився завдяки тому, що, починаючи з кінця січня цього року, ніхто не вигравав головний приз лотереї і, відповідно до правил, сума незапитаного виграшу додавалася до виграшу майбутнього.

Як кажуть фахівці, хоч би хто виграв джекпот, справжнім переможцем є італійська держава. Громадяни ЄС вже придбали лотерейних квитків на суму більше 2 млрд євро, половина цих коштів переведена до бюджету держави у вигляді податків.

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