Пройде етап Кубка України з парних автомобільних гонок на прискорення

Етап Кубка України з парних автомобільних гонок на прискорення відбудеться у Черкасах 24 серпня, в День Незалежності України. IV етап Кубка України з парних автомобільних гонок на прискорення на відстань 402 метри відбудеться на злітній смузі Черкаського аеропорту.

У змаганнях візьмуть участь близько 50 екіпажів із Києва, Харкова, Донецька, Луганська, Кривого Рогу, Кіровограда, Миколаєва та Черкас. Призовий фонд цього етапу Кубка України з парних автомобільних гонок на прискорення становить 25000 грн.

Під час змагань проводитимуться конкурси для відвідувачів та виступатимуть спортивні молодіжні колективи міста.