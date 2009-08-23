Пройде етап Кубка України з парних автомобільних гонок на прискорення
05:10, 23 серпня 2009Разное
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На злітній смузі Черкаського аеропорту
Етап Кубка України з парних автомобільних гонок на прискорення відбудеться у Черкасах 24 серпня, в День Незалежності України. IV етап Кубка України з парних автомобільних гонок на прискорення на відстань 402 метри відбудеться на злітній смузі Черкаського аеропорту.
У змаганнях візьмуть участь близько 50 екіпажів із Києва, Харкова, Донецька, Луганська, Кривого Рогу, Кіровограда, Миколаєва та Черкас. Призовий фонд цього етапу Кубка України з парних автомобільних гонок на прискорення становить 25000 грн.
Під час змагань проводитимуться конкурси для відвідувачів та виступатимуть спортивні молодіжні колективи міста.
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