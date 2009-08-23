Луцьк відзначає день міста

Луцьк відзначає 924-ту річницю від першої письмової згадки про місто.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості з нагоди Дня міста відбуватимуться на головній площі Луцька – Театральному майдані та на території Старого міста та у Луцькому замку.

Головною подією свята стане історико-театралізоване дійство „Чим цінне моє життя”, присвячене 580-й річниці з’їзду європейських монархів у Луцьку, за участю творчих колективів Вільнюса.

У Луцькому замку діятиме ярмарок майстрів народної творчості, триватиме фестиваль дзвонарного мистецтва „Благовіст Волині”. У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки пройде свято квітів „Луцьк квітучий”, показові виступи учасників обласного конкурсу «Волинь шукає таланти».