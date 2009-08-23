Ющенко, Тимошенко і Литвин слухають концерт у «Мистецькому арсеналі»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН присутні на концерті «Дмитро Бортнянський та українська музика XX століття», який проходить у культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький арсенал» у рамках відкриття першої експозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, після урочистого відкриття виставки перші особи держави оглянули експозицію, присвячену українській скульптурі, та зайняли місця в імпровізованій концертній залі, де слухають концерт фортепіанної музики.

У своєму виступі на церемонії відкриття В.ЮЩЕНКО позитивно оцінив участь у цьому заході прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, голови парламенту В.ЛИТВИНА, а також міністрів, політиків, народних депутатів. На думку Президента, це є свідченням єднання української нації у рамках реалізації загальнонаціонального масштабного мистецького проекту.