На Луганщині перекинувся автобус з 25 пасажирами

Поблизу села Смолянінове Новоайдарського району Луганщини перекинувся автобус з 25 пасажирами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, водій автобуса „Karosa”, що перевозив 25 пасажирів, під час обгону не впорався з керуванням, допустив зіткнення з легковим автомобілем „ВАЗ-21115”, з’їхав у кювет та перекинувся.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє людей із травмами у тяжкому стані госпіталізовані до центральної райлікарні. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

Усього за добу на території країни зареєстрована 161 автоаварія, в яких 18 людей загинули, і травмована 201 людина.