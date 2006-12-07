Севастополь і Підмосков`я домовилися про бізнес і щирі людські стосунки

Севастопольська міська державна адміністрація і уряд Московської області підписали меморандум про співробітництво.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі інформації і зв’язків з громадськістю Севастопольської міськдержадміністрації, згідно меморандуму Севастопольський регіон візьме участь в реалізації культурних і економічних проектів на території Московської області.

Зокрема, у документі закріплено домовленості щодо здійснення прямих поставок в магазини Підмосков’я продукції виноробних підприємств Севастопольського регіону. Крім того, в Московській області будуть відкриті торгівельні представництва з реалізації сільгосппродукції.

Московська область, у свою чергу, зобов’язується допомогти Севастополю в реконструкції пам’ятника затопленим кораблям, який часто називають візитівкою міста, історичної частини Приморського бульвару, а також в створенні на мисі Херсонес меморіалу загиблим під час Великої Вітчизняної війни воїнам-захисникам міста.

Під час зустрічі обговорено також гуманітарні, екологічні, військово-патріотичні і бізнес-проекти. Губернатор Московської області Борис ГРОМОВ після підписання меморандуму заявив, що завданням у влади є, зокрема, сприяти бізнесу. За його словами„ “п’ять спільних проектів вже є, перспективи проглядаються досить добрі”. Він висловив упевненість, що таких проектів буде ще більше, “бо це тільки початок”.

Голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН, у свою чергу, заявив: „Ми розвиваємо ті угоди, які вигідні Севастополю і севастопольцям. І ми не будемо гнатися за кількістю, ми будемо гнатися за якістю”. Він також висловив переконання, що підписаний меморандум сприятиме подальшому зміцненню економічних, культурних і „щирих людських зв’язків між мешканцями Севастополя і Підмосков’я.