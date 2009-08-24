У Донецьку відбулося свято національної кухні

Сьогодні в Донецьку в центральному парку культури і відпочинку ім. Щербакова відбулося традиційне свято національної кухні «Гостинне подвір`я» з дегустацією страв для всіх бажаючих.

Свої національні блюда представили більш як 20 національних товариств, які проживають на території міста Донецька. Свято супроводжувалося народними піснями, танцями, столи були стилізовано прикрашені орнаментами.

Різноманітними стравами були заставлені столи національних кухонь: німецької, чеської, китайської, грузинської, ассирійської, вірменської, єврейської, білоруської, роменської, в`єтнамської, корейської, польської, грецької, арабської, дагестанської, азербайджанської, російської, узбецької та інших.

Представники кожного товариства в яскравих національних костюмах пропонували всім бажаючим продегустувати блюда їх народної кухні. Так, грузинська кухня була представлена стравами тих народностей, які проживають в Грузії: ткемалі по-гурійські, аджика по-абхазькі, хачапурі, сулугуні, шашлики тощо. На кулінарному святі білоруси пригощали драниками, ассірійці – ширвою, євреї – фаршированою рибою і солодкими пирогами, узбеки пригощали пловом.

Однією з найколоритніших була українська національна кухня, яка пригощала відпочиваючих кулешем, варениками, вінегретом, бужениною та іншими стравами.

Бажаючих скуштувати різні страв було дуже багато, люди буквально товпилися біля кожного столу. Вже за годину «дегустатори» спустошили практично всі столи. Найбільше страв було в українців, які довше за всіх пригощали кулешем і борщем, навіть деякі городяни просили налити супу в банки, щоб взяти додому.

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, який відвідав свято, подякував всім національним товариствам за вагомий внесок у суспільне життя Донецька, за збереження національної культури і традицій.