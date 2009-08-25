Киянка поїхала до Чернігова, щоб розмалювати пам'ятник Мазепі?

10:17, 25 серпня 2009
Разное
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Жінку затримала міліція

Чернігівські правоохоронці затримали киянку, яка хотіла розмалювати фарбою пам`ятник гетьману Івану Мазепі, встановлений на Валу.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС в Чернігівській області, 23 серпня вранці співробітники Чернігівського міського відділу міліції затримали біля пам`ятника 34-річну жінку, яка аерозольною фарбою намагалася написати на ньому ганебні слова.

У ході подальшої перевірки правоохоронці встановили, що ця жінка була раніше засуджена за незаконні операції з наркотиками. На даний час вона, за її словами, очолює один з громадських рухів, котрий взяв за мету недопущення встановлення пам`ятника Мазепі будь-де в Україні, зокрема, у Чернігові.

На даний час відносно жінки складено адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Матеріали передані до суду.

 

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