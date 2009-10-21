У Кременчуці інспектор ДАІ збив пенсіонерку

У Кременчуці Полтавської області інспектор ДАІ на автомобілі допустив наїзд на пішохода.

Як повідомили УНІАН в міліції, автомобілем ВАЗ-21053, який збив 73-річну пенсіонерку, керував 22-річний інспектор ДПС.

За даними ДАІ, машина переслідувала правопорушника.

Постраждалу з компресійним переломом хребта і забоями доставлено до лікарні.