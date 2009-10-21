У Кременчуці інспектор ДАІ збив пенсіонерку
15:26, 21 жовтня 2009Разное
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Переслідував правопорушника...
У Кременчуці Полтавської області інспектор ДАІ на автомобілі допустив наїзд на пішохода.
Як повідомили УНІАН в міліції, автомобілем ВАЗ-21053, який збив 73-річну пенсіонерку, керував 22-річний інспектор ДПС.
За даними ДАІ, машина переслідувала правопорушника.
Постраждалу з компресійним переломом хребта і забоями доставлено до лікарні.
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