Cписок найбагатших померлих (версія Forbes)

Модельєр Ів Сен-Лоран очолив список найбагатших покійних знаменитостей, який щороку складає журнал Forbes.

2009 року, за даними журналу, спадкоємці Сен-Лорана одержали близько 350 мільйонів доларів, переважно за рахунок продажу його колекції витворів мистецтва на аукціоні Christie`s в лютому 2009 року. У листопаді 2009-го, оголосив П’єр Берже - партнер і душоприказник, на торги будуть виставлені ще кількасот предметів з паризької квартири і нормандського особняка модельєра. За попередньою оцінкою, другий аукціон речей Сен-Лорана принесе не менше 3 мільйонів євро. Виручені кошти Берже планує направити на добродійність.

Другий рядок у списку найбагатших покійних знаменитостей посіли автори мюзиклів Річард Роджерс (Richard Rodgers) і Оскар Хаммерстайн (Oscar Hammerstein). Права на твори Роджерса-Хаммерстайна, серед яких "Король і я" та "Тихоокеанська історія", в 2009 році за 200 мільйонів доларів придбала компанія Imagem Music Group.

Майкл Джексон, який раптово помер 25 червня 2009 року, має третій рядок. З жовтня 2008 до жовтня 2009 року поп-співак приніс своїм спадкоємцям "лише" 90 мільйонів доларів. Проте найближчим часом, вважають упорядники рейтингу, доходи Джексона, включно з прибутком від фільму "This Is It", перевиданням альбомів і продажем сувенірної продукції, обчислюватимуться сотнями мільйонів доларів.

Постійний учасник рейтингів найбагатших небіжчиків - Елвіс Преслі - в 2009 році опинився на четвертому рядку, "заробивши" 55 мільйонів доларів.

На 5 мільйонів менше приніс своїм спадкоємцям автор "Володаря кілець" Дж.Р.Р. Толкієн, якому віддали п`яте місце.

Далі в списку зазначені: мультиплікатор Чарльз Шульц (35 млн.), Джон Леннон і дитячий письменник Доктор Сьюз (по 15 млн.), Альберт Ейнштейн (10 млн.), письменник-фантаст і кінорежисер Майкл Крайтон (9 млн.), телепродюсер Аарон Спеллінг і Джиммі Хендрікс (по 8 млн.), художник і режисер Енді Ворхол (6 млн.).

Лента.ру