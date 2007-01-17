Поляченко: у Кушнарьова поранення, несумісне з життям (оновлена)

Консиліум лікарів трактує поранення народного депутата Євгена КУШНАРЬОВА як таке, що не сумісне з життям.

Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомив міністр охорони здоров’я України Юрій ПОЛЯЧЕНКО.

"Консиліум говорить про те, що можна трактувати, що поранення несумісне з життям", - сказав міністр.

За його словами, життєво необхідні органи Є.КУШНАРЬОВА були ушкоджені внаслідок вогнепального поранення.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, за словами начальника головного управління охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Богдана ВОЛОСА, останній консиліум лікарів підтвердив вкрай важкий стан Є.КУШНАРЬОВА: тиск пацієнта дещо підвищився, але спостерігаються ознаки внутрішньої кровотечі. Лікарі проводять необхідні заходи терапії.

Харківська ОДА та обласна рада звертаються до жителів Харкова і області з проханням здати кров IV групи, резус позитивний для Є.КУШНАРЬОВА. Адміністрація просить звертатись до Харківського обласного центру служби крові за адресою: вул. Клочківська, 366. Телефони: 337-85-01, 341-24-09. При собі мати оригинал паспорту. Грошова винагорода гарантована.

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ також повідомив, що в аеропорту на лікарів-реаніматологів з Німеччини чекає транспорт для екстреної доставки спеціалістів в Ізюм (там у місцевій лікарні знаходиться Є.КУШНАРЬОВ).

Як повідомляв УНІАН, Є.КУШНАРЬОВ потрапив до лікарні Ізюма Харківської області з вогнепальним пораненням, яке він дістав під час полювання 16 січня.

Йому зробили операцію, внаслідок якої видалили частину кишечника і одну нирку, роздроблену кулею.

Сьогодні вночі до Ізюмської райлікарні прибув міністр охорони здоров`я України Юрій ПОЛЯЧЕНКО.

За даними Поляченка, за ніч Кушнарьову перелили 5 літрів крові.

Вранці у пацієнта знову відкрилася магістральна кровотеча, її вдалося зупинити, але капілярна кровотеча продовжується.