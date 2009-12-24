На чому наступатиме Кадиров на Україну – на барані, мерседесі чи танку?

Репліка

Панове, нас хоче ліквідувати Кадиров. Він сказав, що годі з нами (Грузією і Україною) панькатися і час «переходити в наступ».

Як ви думаєте, на чому Рамзанчик наступатиме на Україну – на білому баранові, білому мерседесі чи танк вибере? Танк надійніший, навряд чи після історії з Крістіною Орбакайте білий мерс здатний справити враження на дівчат України. Знаєте, як у них: повозить-повозить, а потім через десять років візьме і забере дитину, як Байсаров, при тому, що аліментів і копійки не платить. Баран – це теж якось не комільфо.

Залишається танк. Відтюнінгує Кадиров танк, напише на ньому слово «НАТО», щоб замаскуватися, і приїде на одеський базар: красавица, слышь, да, хочешь апельсин? Дякую, ні. А мандарин? Теж ні. Шкода. Що хочеш? Вікенд до Європи? Ні, до Європи не поїдемо, на танку не пускають, а без танка із закордонним паспортом теж не пускають. Чому-чому? Дурні тому що. Не люблять джигітів з Чечні. Що кажеш, джигітів там уже не залишилося, загинули? Ну гаразд, ні, то ні – що, запитати не можна. Тоді я поїхав додому. Європейки, бач. Таємні недруги Росії. За дурня чи що мене мають, треба подзвонити до адміністрації, організувати інтерв`ю якесь західним ЗМІ, розповісти, що ми теж тут не ликом шиті, що все у нас є. Виберіть західне видання, як вони там називаються: пост, міррор, телеграф, хай приїдуть – грошей не шкодувати, і щоб переклад був на рівні. І виступ порадикальніший: навіщо нам постійно страждати через Україну, ми повинні припинити це раз і назавжди.

Уявляю, як за кілька днів після зустрічі президента Чечні Рамзана Кадирова викличуть в посольство України для вручення ордена Ярослава Мудрого. Пан Кадиров в шоці. Розумієте, Президент України передає якнайглибшу вдячність за ваше інтерв`ю. Ваше інтерв`ю західним виданням і ваш вояж на модному танку внесли неймовірний внесок в зміцнення євроатлантичних настроїв українського суспільства і зміцнило його бажання вступати до Півнчно-Атлантичного альянсу.

Кадиров впаде в роздуми. Їх перерве ще один дзвінок – дівчата з одеського базару. «Альо, я чула тобі орден дали. Якщо у тебе щось змінитися з візою в ЄС, дзвони – прокатаємося, – щебече в трубку красуня. – Якщо до Європи, то готова навіть з тобою і на баранові».

Маша Міщенко