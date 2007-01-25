70-річний німець на «Шевроле» врізався у вітрину в центрі Києва (фото)

Незвичайне для Києва ДТП у дусі голлівудських бойовиків відбулося в центрі столиці в середу вдень. «Шевроле-лачеті» влетів у магазин імпортного посуду на вулиці Червоноармійській 66/68, пише «Сєгодня». Автомобіль зніс вхідні двері і зупинився на порозі. На щастя, у цей момент відвідувачі не намагалися зайти або вийти з магазину, інакше постраждали б не тільки двері і іномарка.

За кермом машини був 70-річний громадянин Німеччини Юрген Шредер. Він стверджував, що приїхав до Києва на кілька днів, і якраз у день події дуже поспішав в аеропорт. Це він постійно повторював інспекторам ДАІ, наголошуючи на тому, що за півтори години у нього літак до Амстердама. Німець не хотів чекати представників страхової компанії (розбиту машину він узяв напрокат в аеропорту «Бориспіль»).

Згідно з попередніми висновками співробітників ДАІ, коли німець виїхав на тротуар, машину понесло. А двері магазину зіграли роль «відбійника».

Проте, продавці, які частково відійшли від шоку, розповіли кореспондентові видання, що за словами винуватця події, він переплутав газ з гальмом, коли паркувався. Магазин збирається пред`являти претензію за вчинені збитки. Щоправда, поки невідомо, яким чином. Іноземець вже полетів...