У Ярославського є своя точка зору на те, хто має очолити збірну України

Збірну України з футболу має очолити той тренер, який приведе команду до перемоги на чемпіонаті Європи 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, відповідаючи на питання, кого б з тих людей, яких зараз називають як претендентів, він хотів би бачити на посту тренера збірної.

«Того, хто виграє чемпіонат Євро-2012», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

При цьому він не став коментувати переговори, які провів президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС з головним тренером «Металіста» Мироном МАРКЕВИЧЕМ щодо роботи у збірній. «Це треба питати Григорія Михайловича і Мирона Богдановича, - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ. - Я не коментуватиму їхні переговори».

На питання кореспондента УНІАН, як він відреагує, якщо М.МАРКЕВИЧУ надійде офіційне запрошення від керівництва ФФУ очолити збірну, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ наголосив, «важливо, щоб той, хто очолить збірну, привів її до перемоги – це найосновніше».

На уточнююче питання, якщо все ж таки «буде серйозне запрошення», чи з легкістю відпустять до збірної М.МАРКЕВИЧА, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ жартівливо сказав: «Ми його відпускати не збираємося», і додав – «у нього контракт надовго, і він взагалі з «Металіста» не збирається йти».

Як повідомляв УНІАН, напередодні прес-служба ФФУ повідомила, що розглядається 6 кандидатур на посаду головного тренера збірної України з футболу, серед яких було названо і наставника «Металіста» М.МАРКЕВИЧА. Головний тренер збірної може бути названий 1 лютого.