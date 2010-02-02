Журналіст отримав рік в'язниці за критику прем'єр-міністра

Ефіопський журналіст Езедін МОХАММЕД отримав рік в`язниці за статтю, в якій він критикував дії прем`єр-міністра Мелеса ЗЕНАВІ.

«Вирок МОХАММЕДУ є черговим прикладом нетерпимості ефіопської влади до незалежних і критичних оцінок», – заявили представники міжнародних правозахисних організацій, повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.

Правозахисники вважають, що уряд Ефіопії бореться з незгодними напередодні виборів, які пройдуть у травні. Ефіопська влада заперечує всі звинувачення.