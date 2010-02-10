Янукович хоче передати Росії нашу ГТС, не порадившись із власником – українським народом. Вимагаю референдуму!

Останні заяви майже Президента України Віктора Януковича, який, ще не зійшовши на трон, обіцяє наше майно здавати Газпрому, викликають велике занепокоєння. Знову сплила ідея так званого консорціуму щодо управління українською газотранспортною системою, яка означає, що нашою власністю на нашій землі розпоряджатиметься інша держава. “Управління” передбачає не лише розпоряджання майном, а й охорону його. А під виглядом охоронців труби та газових сховищ в Україну будуть введені російські війська, що заборонено нашою Конституцією.

Хочу нагадати панові Януковичу, що Газотранспортна система України є власністю українського народу, тобто належить усім нам із вами. І створення міжнародного консорціуму, як казав, до речі, й голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег Дубина, можливе тільки під будівництво нових трубопроводів.

Якщо ж Янукович хоче віддавати майно українського народу в користування Газпрому чи будь-якій іншій структурі чи державі, він має спитати дозволу про це в самого народу.

Тому я як громадянка України вимагаю проведення референдуму з таким запитанням: “Чи згодні ви віддати в користування або продати іноземним державам чи компаніям Газотранспортну систему України?” А то з таким завзяттям, яке демонструють нинішні “переможці”, за кілька років можна зовсім без держави залишитися.

Нагадую, що ГТС України є другою в Європі і однією з найбільших в світі газотранспортною системою. Її загальна протяжність сягає 37,6 тис. км. Пропускна спроможність системи на вході становить 290 млрд. куб. м на рік, на виході – 175 млрд. Система об`єднує 72 компресійні станції (122 компресорних цехи) і 13 підземних сховищ з найбільшим у Європі активним обсягом газу – понад 32 млрд. куб. м.

Оксана Охрімчук, Москва – Київ