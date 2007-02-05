На трасі Київ-Лебедин загинуло четверо людей
08:59, 05 лютого 2007Разное
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ДТП біля міста Суми
Біля м. Суми на автошляху Суми-Лебедин внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинуло 4 особи та 1 особу з травмами у важкому стані госпіталізовано.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Сумській області.
Всього за добу на території країни зареєстровано 69 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 13 осіб та 90 - травмовано.
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